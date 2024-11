Il Benevento riprende l’Avellino all’ultimo respiro: è 2 a 2 al “Vigorito”

Alla fine finisce con un pareggio il derby tanto atteso tra Avellino e Benevento. i lupi hanno assaporato il gusto della vittoria fino all’89’ minuto al quale la squadra di Auteri ha riacciuffato il pareggio.

Un Avellino a due facce quello visto al Vigorito: un primo tempo di sostanza ed una seconda frazione a tratti rinunciataria. La gara si è sbloccata a fine primo tempo con la formazione giallorossa che è andata in vantaggio con Lanini ma l’Avellino ha reagito subito con Frascatore che dopo soli tre minuti riacciuffa il pari con un tiro da fuori. Sono minuti di fuoco dell’Avellino che va a riposo in vantaggio grazie alla rete di D’Ausilio che da due passi non perdona.

Nella ripresa l’Avellino tira i remi in barca e pensa solo a difendere il vantaggio e il Benevento da canto suo è più voglioso e si proietta in avanti tenendo sotto pressione la retroguardia biancoverde che deve arrendersi all’ultimo minuto a Viviani che batte l’estremo difensore dei lupi regalando un pari al Benevento.

Per l’Avellino tanto amaro in bocca per l’occasione sprecata ma anche la consapevolezza di non aver perso punti dalla vetta della classifica.