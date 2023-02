Il batti e corri sbarca in Irpinia

Un torneo di Baseball 5, disciplina legata al baseball da giocare in maniera rapida ed entusiasmante, si terrà domenica 26 febbraio dalle 9:30 alle 13:00 nella palestra dell’IPIA Amatucci di Avellino, in via Cristofor Colombo. I curiosi potranno cimentarsi nel fondamentale della battuta nel tunnel gonfiabile predisposto.

La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione dell’IPIA Amatucci, della Federazione di Baseball e Softball (FIBS), del CONI Campania sezione Avellino e dell’Asd Irpinia A’s Baseball & Softball. Chiunque potrà imparare e provare uno sport affascinante.