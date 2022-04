“Il barbiere complottista”, al cortometraggio in gara a Cannes ha partecipato anche un alunno di San Martino

Appena qualche giorno fa abbiamo fatto i nostri complimenti a Luigi Vele, alunno di classe quinta del liceo scientifico di Montesarchio, per il brillante risultato; oggi ci tocca fare i nostri complimenti a Matteo Petecca, brillante ragazzo di 27 anni che frequenta la Scuola nazionale di Cinema a Roma. Matteo ha collaborato alla sceneggiatura di un cortometraggio, “Il barbiere complottista”.

Lo comunica su Facebook il sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano.

Il film narra la storia di un barbiere logorroico che nessuno ascolta e che si appassiona alle teorie complottiste. Al Festival di Cannes, che si terrà nella seconda metà di maggio, sono stati presentati 1528 cortometraggi da parte delle scuole di cinema di tutto il mondo. La CINEF ha selezionato 13 cortometraggi di finzione e 3 di animazione. Tra i primi ci sta “Il barbiere complottista” di Valerio Ferrara, alla cui sceneggiatura ha partecipato anche il nostro Matteo. Vogliamo coltivare due speranze. La prima è che il cortometraggio a cui ha collaborato Matteo, possa vincere. A lui tutti i nostri auguri, gli auspici più belli ed un grosso in bocca al lupo. La seconda è che, comunque vadano le cose, il cortometraggio possa essere presentato anche a S. Martino V. C., questa estate. Caro Matteo ci contiamo; anche perché quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario di fondazione della Pro Loco. Sarebbe un’ottima occasione per ricordare un’esperienza fantastica e irripetibile per il nostro paese.

L’ amministrazione Comunale si renderà disponibile per rendere possibile questo evento.

Ad maiora carissimo Matteo