Il bacio tra Luna e Venere, lo spettacolo anche in Irpinia

Uno spettacolo astronomico che ha fatto stare, ieri sera, tutti con il naso all’insù, non solo in Irpinia e in tutto il Paese. Il “bacio della Luna a Venere” visibile, un cielo libero dalle nuvole sono stati per diverse ore uno sfondo spettacolare non solo per quanti sono appassionati di astronomia ma anche per curiosi e soprattutto per i romantici. Un allineamento che ha avuto anche altri pianeti. Nella foto scattata dalla nostra Laura Perrone, il fascino di questo allineamento astronomico visto da Chiusano San Domenico. E voi? Avete immortalato questo spettacolo nel cielo?