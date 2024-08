Il baby di Montemiletto Riccardo Bevilacqua all’Akragas in Serie D

Nuovo colpo di mercato dell’Akragas che mette sotto contratto il baby talento Riccardo Bevilacqua. L’attaccante, classe 2006, è originario di Montemiletto in provincia di Avellino e proprio con i colori biancoverdi ha mosso i suoi primi passi da calciatore con le Under 15 e Under 16 dei Lupi. Ha militato anche in Eccellenza tra le fila del Lions Montemiletto, oltre ad aver giovato in prima squadra col San Marzano in Serie D.

Bevilacqua arriva in Sicilia dalla Scafatese ed è una prima punta dal fisico imponente, nonostante la giovane età. Ha firmato un biennale e ieri si è messo in luce, segnando la rete iniziale, durante l’allenamento congiunto con l’Aragona. L’operazione di mercato è stata conclusa positivamente dal Direttore Sportivo Giuseppe Cammarata, grazie alla preziosa collaborazione di Felice Evacuo, agente del calciatore.