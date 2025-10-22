Il 25 novembre prenderà ufficialmente il via la 2ª Rassegna Teatrale “Sala Impero”

Sabato 25 novembre prenderà ufficialmente il via la 2ª Rassegna Teatrale “Sala Impero”, organizzata dal Forum delle Donne di Montemiletto con il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Montemiletto. Quest’edizione sarà ancora più ricca e significativa, perché per la prima volta vedrà l’assegnazione del Premio del Teatro Amatoriale “Città di Montemiletto”, riconoscimento dedicato alle compagnie che si distinguono per talento, passione e impegno nel promuovere la cultura teatrale sul territorio.

A inaugurare la rassegna saranno i ragazzi dell’Associazione Amatoriale TALEA, una realtà giovane ma già molto amata dal pubblico, fortemente voluta dalla presidente del Forum, Sabina Sarro, che – dopo essersi avvicinata al mondo del teatro – ha deciso di dar vita a un gruppo capace di unire entusiasmo, creatività e partecipazione. Come raccontato in più occasioni, Talea nasce proprio dall’idea di “mettere radici nuove” nel terreno fertile della cultura locale, coltivando il talento e la condivisione.

La compagnia porterà in scena la commedia “Chi cerca trova… pure ’e mazzate”, un brillante adattamento curato dalla regista Angela Di Virgilio, che promette risate, ritmo e situazioni esilaranti, restituendo tutta la vivacità del teatro popolare partenopeo.

Visto il grande successo di pubblico e le numerose prenotazioni, è stata aggiunta una seconda replica domenica 26 novembre, a conferma dell’affetto e dell’interesse che il pubblico di Montemiletto continua a mostrare per questa iniziativa culturale.

Quest’anno la rassegna sarà composta da sedici spettacoli e vedrà protagoniste compagnie provenienti dalle province di Benevento, Salerno, Napoli e Avellino, a testimonianza del valore interprovinciale e aggregativo dell’evento.

«Quest’anno vivremo momenti davvero intensi – afferma la presidente Sabina Sarro –. In particolare, due spettacoli toccheranno il nostro cuore: gli AUT teatranti, che saliranno sul palco l’8 novembre, e I Ragazzi al Centro, che si esibiranno il 19 dicembre. Per me e per tutto il direttivo è una grande gioia vedere questi ragazzi recitare: la luce nei loro occhi è la conferma più bella che il teatro unisce, include e crea ponti dove spesso ci sono divisioni.»

La Rassegna Teatrale “Sala Impero” si conferma così un appuntamento che va oltre la semplice programmazione artistica: un vero e proprio laboratorio di comunità, dove il palcoscenico diventa luogo di incontro, crescita e condivisione.

Appuntamento a sabato 25 novembre, ore 20:00, Sala Impero – Montemiletto (AV). Il sipario si apre su una nuova stagione di emozioni, sorrisi e storie che parlano di noi. Perché il teatro è vita, ed è ancora più bello quando la si vive insieme.