Il 16 Agosto ad Avellino: pura magia con Tananai, Achille Lauro e Gaia

Continuano gli appuntamenti dell’estate avellinese con la “Avellino Summer Festival”.

Mercoledì 16 agosto, ad Avellino, in Piazza Libertà, cuore pulsante della città, ci saranno Tananai dj set, Achille Lauro dj set, Gaia, Matteo Romano, Disco Club Paradiso, Frada, Rizzo e Fluente, a far sognare il pubblico nell’atmosfera magica della città.

Tutti gli artisti canteranno sul palco con esibizioni di circa 30 minuti ognuno.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21:30.

A tal proposito, in una cornice del genere, ci saranno presentatori d’eccezione: a dare il via ci saranno Francesco Facchinetti con Angela Tuccia.

Il programma della serata comprende il giovane irpino Frada, oltre ai giovani emergenti Rizzo e Fluente. Ci sarà l’energia coinvolgente dei Disco Club Paradiso, band dance indie/pop emiliana di ragazzi nati tra il 1999 e il 2002, formata dal cantante Leonardo Bergonzini, principalmente autore della musica e dei testi (in arte Leo Bi); dal batterista e producer Olmo Luca Stuppioni (Olmo); da Giacomo Semenzato (detto Jacky Sax), sassofonista della band ma polistrumentista; dal chitarrista Simone Murineddu (Murri). Hanno partecipato a X Factor.

Le melodie toccanti di Matteo Romano riscalderanno l’atmosfera. Il giovane cantante di Cuneo è salito alla ribalta grazie alla hit “Concedimi” nel 2020 e alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con “Virale”.

La serata prevede altri tre nomi di caratura nazionale: la voce inconfondibile di Gaia, vincitrice della diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, conseguita dopo essersi classificata seconda alla decima edizione di X Factor. La sua canzone “Chega” è stata uno dei tormentoni del 2020.

La notte del 16 agosto, in Piazza Libertà, le due icone musicali: Tananai e Achille Lauro, regaleranno a Avellino momenti di pura magia sonora.

Achille Lauro, un’artista che ha rivoluzionato il concetto musica in Italia, è salito alla ribalta con prestazioni memorabili in diverse edizioni del Festival di Sanremo, portando al palco di Ariston brani indimenticabili come “Rolls Royce”, “Me ne frego” e “Domenica”, quest’ultimo esaltato dalla presenza dell’Harlem Gospel Choir. Ma il suo talento ha oltrepassato i confini nazionali, rappresentando con fierezza San Marino all’Eurovision Song Contest 2022 con il provocatorio e seducente brano “Stripper”. Lauro non è solo un nome, è un’entità musicale che evoca energia, innovazione e una straordinaria versatilità artistica.

Tananai, dall’energia elettronica dei suoi esordi come Not for Us, ha saputo rinnovarsi e conquistare l’Italia con il suo inconfondibile stile. Dall’ultimo posto a Sanremo 2022 con “Sesso occasionale”, Tananai ha dimostrato che la vera stella brilla anche al di fuori del palco dell’Ariston, conquistando le classifiche radiofoniche e arrivando al vertice della FIMI con “La dolce vita”, in collaborazione con Fedez e Mara Sattei. E il successo non si è fermato, con brani come “Baby Goddamn” e un ritorno trionfale a Sanremo 2023 con “Tango”. Tananai è l’emblema della persistenza, del talento e della capacità di rinnovarsi.