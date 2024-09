IIIª edizione di “Spaghetti Western Pietrastornina”: ecco il programma

Il countdown è iniziato, manca poco per vivere la IIIª edizione di “Spaghetti Western Pietrastornina”. L’appuntamento è da Venerdì 6 a Domenica 8 Settembre 2024.

Un programma di musica e cinema con ospiti di primo piano e il ricordo di chi ha contribuito a far grande il genere del western all’italiana. Da Antothy Steffen a E.B. Clucher, da Sergio Leone a Ennio Morricone.

Venerdì 6 e sabato 7 dalle 19.00 e domenica dalle 10.00, l’appuntamento è a Pietrastornina per rivivere l’atmosfera degli Spaghetti Western.

Spiccano, tra le altre, le partecipazioni del Maestro Enzo G. Castellari, regista di “Vado… l’ammazzo e torno”, “Keoma”, “Jonathan degli Orsi”, del Maestro Eugenio Alabiso, montatore e collaboratore, tra gli altri, di Sergio Leone ne “Il buono, il brutto e il cattivo” e “Per qualche dollaro in più”, e di Marco Tullio Barboni, figlio e collaboratore di E.B. Clucher.

Domenica 8 sarà inoltre decretato il vincitore del “Film Festival”.

A sfidarsi saranno 5 cortometraggi di registi emergenti e prodotti da etichette indipendenti:

– “Il duello” di William Delli Quadri prodotto dall’etichetta indipendente Moscacieca Produzioni;

– “Calamity Jane 1882” di Enrique Novials;

– “Kill them all and don’t come back alone” di Enrique Novials prodotto da kanenas-Paranoia Films e Oasys Mini Hollywood;

– “A little western story” di Frisco Maffei prodotto dall’etichetta indipendente Lutey film;

– “Abigail” di Claudio Cirri prodotto dall’etichetta indipendente Clam;

Durante tutte e tre le giornate sarà possibile visitare il Castello di Pietrastornina, con le escursioni a cura di Irpinia Trekking.