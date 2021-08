Ieri in Irpinia 372 vaccinati

Ieri, domenica 29 agosto, sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino 372 dosi di vaccino così suddivise:

⁃ 24 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

⁃ 72 presso il Centro Vaccinale di Avellino

⁃ 66 presso il Centro Vaccinale di Montoro

⁃ 39 presso il Centro Vaccinale di Solofra

⁃ 4 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

⁃ 45 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

⁃ 42 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

⁃ 63 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

⁃ 17 presso il Centro Vaccinale di Montella

Presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 7 pazienti in Area Covid, di cui 0 (su 16 posti letto) in Medicina e 7 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

L’Asl comunica che a partire dal 31 agosto, fino al 10 settembre, l’Ufficio per la scelta e revoca del Medico di Medicina Generale presso il Distretto di Baiano sarà aperto in via eccezionale anche il pomeriggio. L’Ufficio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 per consentire ai pazienti la revoca e la scelta del MMG Ambito Baiano, in concomitanza con l’arrivo di 3 nuovi MMG titolari.