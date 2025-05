Idee in circolo: a Solofra la quarta tappa del Pd irpino

Prosegue “Idee in circolo – il territorio non è un luogo comune”, ciclo di incontri itinerante ideato ed organizzato dalla segreteria provinciale del Partito Democratico Irpinia in sinergia con i circoli cittadini e territoriali presenti in tutta la provincia.

L’idea è dare vita a incontri aperti, confronti sui temi che stanno maggiormente a cuore alle singole realtà territoriali che di volta in volta vengono coinvolte dall’iniziativa, con particolare riferimento ai temi dello sviluppo, dei servizi, delle infrastrutture e della sanità.

Dopo gli incontri di Serino, Montoro e Sant’Angelo dei Lombardi, domani, mercoledì 28 maggio, tappa a Solofra. L’appuntamento è presso il Solofra Palace Hotel con inizio alle ore 18.30. “Focus Sviluppo Le vocazioni del territorio/Visione e strumenti” è il tema del confronto.

Introduce e modera Luigi Siano, segretario circolo Pd di Solofra. Ci saranno i saluti di Nello Pizza, segretario provinciale Pd Irpinia. A seguire l’intervento di Enza Ambrosone, coordinatrice della segreteria provinciale del Pd. Conclude il consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Petracca.