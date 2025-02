“La chiusura dell’ ICAM di Lauro è una scelta grave e sbagliata, anche nelle sue immediate conseguenze, ovvero l’assurdo trasferimento a Venezia delle mamme ospiti e dei loro figli. Una decisione che il Ministero della Giustizia deve chiarire perché è impensabile non ci fosse una soluzione diversa, meno traumatizzante per le madri e soprattutto per i figli. Per questo presenterò un’interrogazione in Senato, come fatto dalla collega Michela Di Biase alla Camera. Chiudere l’unica struttura del Mezzogiorno che consente alle mamme detenute di vivere con i propri bambini in un ambiente diverso dal carcere significa colpire i diritti dei più piccoli e delle donne del Sud. Che fine ha fatto la tutela del principio del superiore interesse dei minori? L’allontanamento poi dai nuclei familiari significa anche colpire il percorso di reinserimento che un paese civile e democratico deve garantire. Stiamo assistendo ad una inaccettabile deriva di accanimento verso le persone più fragili e esposte che la destra pretende di giustificare con un falso e inefficace principio di sicurezza, come accade anche nell’ultimo vergognoso decreto. La cancellazione dell’obbligo di differimento della pena per le detenute incinte e per le madri di bambini sotto un anno, prevista nel provvedimento, è infatti l’ennesima espressione del cattivismo populista di questo Governo” – Lo afferma in una nota la senatrice del Pd Valeria Valente.