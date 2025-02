Icam di Lauro, il sindaco Boglione scrive al ministro Nordio e al prefetto Riflesso

LAURO- Il primo cittadino di Lauro Rossano Sergio Boglione scrive al Ministro Carlo Nordio e al Prefetto di Avellino Rossana Riflesso sulla soppressione ICAM di Lauro. “Circola da giorni la notizia di un’imminente chiusura dell’ICAM di Lauro. Un vero e proprio danno per le madri detenute del Mezzogiorno come ha correttamente osservato il garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello. L’icam di Lauro, unico Istituto a custodia attenuata per madri detenute del Mezzogiorno aperto nel 2016, rappresenta un limpido esempio di efficienza ed organizzazione, in grado di attuare puntualmente le finalità per le quali è stata pensata dal legislatore la creazione di tale forma di detenzione: un regime penitenziario basato sulla responsabilizzazione del detenuto all’assunzione del ruolo genitoriale, garantendo cosi un’adeguata tutela della genitorialità e dell’infanzia nel corso dell’esecuzione della pena, cercando di evitare o, quantomeno, ridurre il più possibile i traumi che possono caratterizzare la crescita del minore, che si trovi nella condizione di avere un genitore detenuto. L’ICAM offre ai piccoli una vita simile alla normalità e alle donne una chance di riscatto”. E ha aggiunto: “Nel caso di soppressione alle “detenute madri sarà precluso il rispetto del principio della territorialità della pena, non potendo godere del loro diritto alla difesa, al reinserimento nel territorio, nonchè il diritto a conservare relazioni dirette con i propri familiari. “Chiuderlo e trasferire le mamme con i loro figli a Milano o Venezia è non solo un’ulteriore afflizione contro persone che comunque già stanno pagando per i propri errori, ma è un incomprensibile accanimento verso bambini e bambine che non hanno alcuna colpa. Trasferire questi bambini in un’altra struttura, al Nord, comporterebbe l’interruzione anche del percorso scolastico intrapreso con evidenti ripercussioni sul loro benessere psico-fisico e sul loro futuro”. Boglione ha messo in evidenza che “come Ente comunale offriamo il più forte sostegno per scongiurare la chiusura di un presidio cosi finalisticamente necessario auspicando un sollecito intervento della politica e delle amministrazioni deputate affinchè si adoperino per garantire il mantenimento, la continuità e la stabilità all’ICAM di Lauro”