Iandoli a confronto con i commercianti: “Qui per ascoltare i problemi, non per spot”

“Chiamo la citta’ a partecipare”. E’ una vera e propria campagna di ascolto quella che Modestino Iandoli, candidato sindaco di Fratelli d’Italia ha avviato in questi giorni di campagna elettorale. Quella avviata questa mattina alla Confesercenti, dove Iandoli ha chiesto di poter confrontarsi con une delegazione dei commercianti, non proponendo soluzioni o spot ma chiedendo una collaborazione attiva, a partire dalle problematiche che, i diretti interessati possono conoscere meglio di tutti. “Non sono andato li’ a dire cosa faro’ ma a chiedere cosa loro possono fare ed offrire ad un sindaco per aiutare a risolvere questo problema. La partecipazione non e’ uno slogan, ma va praticata, per questo chiameremo tutti” ha spiegato il candidato di Fdi alla guida del Comune di Avellino. “Ho chiesto l’incontro con la Confesercenti e gentilmente mi hanno ricevuto-prosegue Iandoli- non è servito a fare il solito spot elettorale di chi va la’ a promettere o fare passerelle. Ma a sollecitare una politica dell’ascolto, ovvero quello di dare la disponibilità ad ascoltare chi vive il problema del commercio perché vorremmo attrezzare delle risposte che siano in linea con le loro esigenze. Vedere quali sono le iniziative che possono assumersi. Ma chi più di chi lo vive può darci indicazioni? Abbiamo trovato un grande spirito di collaborazione. Anche perché ritengo che il commercio, che oggi vive una situazione molto difficile, ha bisogno di competenze specifiche. Per questo ho chiesto una collaborazione per poter mettere in moto tutte quelle variabili e le politiche attive che possono rigenerare il commercio”.