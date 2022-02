I Principali Giochi Tradizionali e Casino dal Vivo per i Principianti

Oggi, gli utenti hanno accesso a migliaia di casinò online. La moderna grafica 3D, le trame affascinanti e i design sorprendenti delle slot e dei giochi da tavolo che sono disponibili come opzioni di casino dal vivo stupiranno gli utenti. E per capire quale gioco scegliere per il gioco d’azzardo, è necessario conoscere le loro differenze e somiglianze.

Classificazione dei giochi di casinò online

Non esiste oggi una chiara classificazione dei giochi online per tipo. I criteri sono definiti da ogni casinò. Tuttavia, ci sono alcuni gruppi di base:

Slot machine;

Giochi di carte;

Roulette;

Gratta e vinci;

Keno, bingo e altre lotterie.

In molti casinò online, i giochi sono divisi in gruppi in base allo sviluppatore, al jackpot e alle vincite rapide. Questo aiuta ogni cliente a filtrare il gioco desiderato in base ai parametri dati. Spesso, i giochi sono anche classificati in base al rapporto di payoff (RTP).

Le Caratteristiche Principali delle Slot

Questa categoria contiene giochi con rulli e linee sul campo di gioco. Funzionano con un algoritmo generatore di numeri casuali. Ma questa categoria è estesa a causa della funzionalità estesa delle slot. Gli sviluppatori non smettono di dotare i loro prodotti di nuove caratteristiche, e queste sono solo le più popolari:

Gioco del rischio;

Giri gratis;

Simboli speciali;

Giochi a premi;

Moltiplicatori aggiuntivi per la vincita e altri.



Tali bonus sono disponibili in quasi tutte le slot moderne. Ogni utente può decidere se selezionare il gioco più recente o quello classico con frutta e regole più semplici.

Giochi da Tavolo

La roulette occupa un posto speciale tra i giochi da tavolo nei casinò online. Ci sono più di una dozzina delle sue varietà su Internet. La maggior parte dei casinò online aggiunge anche il baccarat e il blackjack ai loro cataloghi. Per giocare a carte, devi prima imparare le regole e le strategie. Nei giochi da tavolo, poco dipende dalla fortuna, il calcolo e la tattica sono necessari.

Inoltre, i casinò offrono ai loro membri diversi tipi di poker. I giocatori scelgono questo gioco da tavolo in base a diversi criteri importanti:

Il numero di premi in denaro;

La presenza di jolly;

L’insieme delle combinazioni di premi;

Il numero di mani e altro ancora.

Indipendentemente dal tipo di poker, le regole di base del gioco sono le stesse.

I clienti dei casinò hanno spesso una particolare preferenza per il blackjack. Come il poker, questo gioco ha molte varietà, tra cui quella europea, spagnola e americana. Differiscono nella dimensione del mazzo e in alcuni altri dettagli banali, ma l’obiettivo è sempre lo stesso. Diventi il vincitore se il numero dei tuoi punti è 21.

Giochi di Casino dal Vivo

Anche se migliaia di persone sono appassionate di giochi da tavolo online, per alcuni giocatori esperti, anche il blackjack e il poker sembrano facili, poiché conoscono già tutte le regole e le difficoltà che questi giochi possono offrire ai loro giocatori. Altri utenti si sentono addirittura annoiati perché manca la comunicazione, che è significativa nei casinò terrestri.

Ecco perché i giochi di casino dal vivo sono stati creati per soddisfare i giocatori più esigenti. Questa categoria include la roulette, il poker, il baccarat, e altri popolari giochi da tavolo, ma hanno una differenza importante. Mentre si gioca ai giochi di casino dal vivo, si compete con utenti reali e si vede come un vero croupier distribuisce un mazzo di carte o gira la ruota della roulette.

I giochi di casino dal vivo funzionano secondo le regole di quelli tradizionali da tavolo. Quindi, se sai già come giocare a poker o alla roulette, ti piacerà questa categoria.

Riassunto

Nel complesso, tutto ciò dimostra quanto sia ampia la gamma di giochi d’azzardo nei casinò online. I cataloghi presentano giochi per tutti i gusti. I clienti dei casinò trascorrono il loro tempo libero sia per un semplice gioco di slot online, dove la condizione principale è la pazienza e la fortuna o al tavolo da gioco con rivali virtuali per una partita di poker o blackjack.