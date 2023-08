I “mille volti” di Rosalia Porcaro travolgono il pubblico di Sopravia

I “mille volti” di Rosalia Porcaro sul palco di Sopravia regalano due ore di risate sotto le stelle della serata di San Lorenzo. Dalla signora Concetta e le sue telefonate, che hanno accompagnato tantissimi nelle giornate di lockdown durante il Covid a Natasha, uno dei personaggi più noti dell’attrice napoletano fino a Svetlana. Ogni sketch intervellato dalla chitarra del giovane musicista Ivan travolge con la sua ironia le trecento persone che ieri sera hanno assistito al suo show in Piazza Conte Orsini a Sopravia. Ancora una volta l’eclettismo della Porcaro riesce a portare sul palco temi di grande importanza strappando un sorriso a tutti. Anche quando si parla di Covid e di vaccini, interpretando la suocera a cui una entusiasta nuora spera che gli inoculino Astrazeneca, ma lei invece augurando che lo stesso siero venga somministrato alla consuocera (a mammeta, rivolto alla nuora) si vanta di aver ricevuto il “donna Moderna”. La chiosa finale affidata al monologo della “escort” alla sua prima esperienza con un politico. Una serata chiusa in bellezza. In prima fila anche il sindaco di Pago Vallo Lauro Antonio Mercogliano, coinvolto anche in un simpatico siparietto con l’attrice. Un’apertura con il “botto” quella della rassegna diretta da Michele Ippolito e finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del Poc 2014-2020, che vede insieme comuni di tre diverse province nel segno del “Nocciolo e le strade dei Forni”. Insieme a Pago Vallo Lauro ci sono anche i comuni di Marzano, Taurano e Domicella, per la provincia di Avellino, Visciano per la provincia di Napoli e di San Giorgio del Sannio per quella di Benevento. Intanto si prepara anche il prossimo evento nell’ambito della Rassegna, quello che si svolgerà il 15 agosto a Pago Vallo Lauro con i “Ditelo Voi” ospiti in Piazza Padre Pio a Pernosano.