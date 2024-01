I.I.S.S. “RINALDO D’AQUINO” di Montella, sabato 27 gennaio Open Day

Grande occasione per i giovani irpini che, chiamati ad una scelta importante per il loro futuro scolastico, potranno avere la possibilità di iscriversi ai tanti corsi offerti dall’ I.I.S.S. “RINALDO D’AQUINO” di Montella che, in occasione dell’OPEN DAY che partirà sabato 27 Gennaio 2024 con l’ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (indirizzi e percorsi di studio: Chimica materiale e biotecnologie ambientali, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni) aprirà le porte a tutti gli studenti e le studentesse del nostro territorio dell’Alta Irpinia.

La manifestazione avrà inizio alle ore 15:00 con l’inaugurazione del laboratorio AGRICOLTURA 4.0 e SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE con la partecipazione di

– Dirigente scolastica, Prof.ssa Emilia Strollo

– Presidente della Provincia di Avellino, dott. Rizieri Buonopane

– Presidente dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Avellino, dott. Francesco Castelluccio

– Direttore provinciale della Coldiretti di Avellino, dott.ssa Maria Tortoriello

– Delegata Nazionale Coldiretti Giovani impresa, dott.ssa Veronica Barbati

La presenza di persone stimate nel settore della promozione e tutela dell’ambiente, sarà la dimostrazione di come le varie anime del territorio possano fondersi, conoscersi e confrontarsi per poter dare alle generazioni future giuste indicazioni per una scelta che sia culturalmente valida e perché abbiano, sin da ora, il coraggio di guardare avanti, pensando al proprio domani, in vista di un inserimento proficuo e soddisfacente nel mondo del lavoro con la consapevolezza che la cultura è creazione di vita e la cultura dei nostri giovani, presenti nella nostra provincia, rappresenta il futuro della nostra terra.

Un incontro per dimostrare quanto siano importanti le nozioni ma quanto, altresì, siano fondamentali l’autonoma capacità di apprendere, le abilità da sviluppare, il senso critico da potenziare e da incrementare, sempre più, la voglia di imparare.

L’evento, organizzato per agevolare l’orientamento dei giovani che intendono iscriversi a un corso di studi per conseguire la maturità, vedrà poi, all’interno dell’Istituto stesso, gli alunni dell’ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO agire: saranno loro i veri attori protagonisti della giornata. Gli stessi, infatti, sotto l’attenta guida dei docenti delle materie di indirizzo, si cimenteranno in esperienze virtuali in laboratori tematici per illustrare agli interessati tutti gli indirizzi, i percorsi di studio ed i laboratori presenti nel nostro Istituto.

Subito dopo l’inaugurazione del LABORATORIO AGRICOLTURA 4.0 E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE con la presentazione del PHOTOCONTEST – MONDI POSSIBILI – SCIENCE4 NATURE, la visita proseguirà nei seguenti laboratori:

LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE; LABORATORIO DI FISICA; LABORATORIO DI INFORMATICA; LABORATORIO LINGUISTICO; LABORATORIO DI IMPIANTI; LABORATORIO DI ANTENNE E TELECOMUNICAZIONI; LABORATORI DI CHIMICA; LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA; LABORATORIO STEAM; LABORATORIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA; LABORATORIO DI DISEGNO/AUTOCAD/INVETOR.

L’obiettivo della giornata sarà quello di promuovere una didattica laboratoriale e nuovi ambienti per l’apprendimento in grado di avvicinare sempre più la scuola alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro, nonché alla diffusione della conoscenza del mondo della scuola, di una scuola promotrice di approcci didattici innovativi in tutti i campi del sapere.

In questo intero pomeriggio da trascorrere insieme, la didattica laboratoriale prenderà vita passando dalla conoscenza, alla motivazione, all’apprendimento. Il laboratorio è, per l’Istituto, il luogo mentale, in grado di valorizzare la centralità dell’apprendimento, mettendo in stretta correlazione l’attività sperimentale degli allievi con le competenze storiche e professionali dei docenti.

Non mancheranno, in ultimo, momenti dedicati alla cultura umanistica assistendo ad una rappresentazione teatrale pantomimica dal titolo “La violenza sulla donna attraverso personaggi emblematici della letteratura italiana”.

Fermamente convinti che ci sia bisogno di una integrazione tra le due culture e che il sapere debba spaziare, armoniosamente, in tutte le direzioni, affermiamo che al D’Aquino esiste ed avviene, quotidianamente, un dialogo costruttivo tra scienza e sapere umanistico, nel rispetto dell’intima natura di queste due forme di conoscenza.

“Lascia che la conoscenza cresca, così che la vita si possa arricchire!”