I giovanissimi dell’Asd Lauro si godono la “vetta” del campionato under 17

LAURO- Nell’ultima gara disputata in “casa” , quella contro il Napoli Futsal U17, giocata al Centro Sportivo Nunziante Scibelli di Moschiano, grazie ad una tripletta del vero e proprio “bomber” della squadra, Umberto Damiano, e ai goal di Nello Sole, una vera e propria “trottola” sulla fascia, che tutti ormai conoscono come il “pocho” e due belle reti di Antonio Ferraro e Raffaele Dolce, i ragazzi dell’Asd Lauro hanno consolidato il primato nel Campionato under 17 calcio a cinque giovanili Napoli. Da undici partite, fatta eccezione per la penultima gara persa con il Tufino, i ragazzi di mister Maicol Vecchione non hanno sbagliato un colpo, guadagnando 30 punti e la vetta della classifica.

Per loro, il più piccolo classe 2011 una bella impresa tra amici. Perché prima che una squadra, il vero e proprio “vivaio” del calcio a cinque lauretano (l’altra formazione, quella senior gioca in C2) e’ un gruppo affiatato e unito non solo in campo. Cosi il sogno di restare saldamente in vetta non è di difficile portata, anche se mister Vecchione punta alla massima concentrazione per restare saldamente alla guida della classifica, dove ci sono squadre di realtà molto più grandi. Basti pensare solo all’ultima sfidante, ovvero la Napoli Futsal, ma anche ad altre grandi realtà nel girone.

I protagonisti di questa bella avventura calcistica, sono tutti ragazzi del Vallo di Lauro. A partire dal più piccolo di loro, Salvatore Caliendo.

C’è l’estremo difensore della squadra, messo a dura prova nell’ultima gara, Alfredo Ferraro, che però è una garanzia a difesa della rete. Leonardo Buonfiglio, Raffaele Dolce, Umberto Damiano, Antonio Ferraro, Gennaro Pio Ferraro, Aniello Mazzocca, Armando Somma, Fiore Santaniello e Felice Sepe.

Una squadra di giovanissimi per inseguire il “sogno” della vittoria nel girone. Per loro un obiettivo che resta a portata di mano, ma sia mister Vecchione che i suoi giovanissimi restano con i piedi per terra, anzi con i piedi ben saldi alla caccia del pallone da tirare in porta. Una delle realtà in crescita nel Vallo di Lauro, quella del calcio a cinque, come dimostra proprio la storia dei giovanissimi dell’Asd Lauro U17.

Una squadra al fianco dei ragazzi, quella guidata dell’allenatore ma anche dal suo staff, Antonio Fusco e Attilio Castaldo ed una sommessa che anche grazie al sostegno di sponsor e Comune di Lauro, che è stata messa in campo dalla dirigenza della squadra, un progetto che parte da lontano quello di Stefano e Federico Ferraro e di Luigi Scafuro.