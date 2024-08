Enzo Costanza insignito a Benevento del prestigioso premio alla carriera

Il noto giornalista e artista Enzo Costanza è stato insignito di un prestigioso premio alla carriera durante l’edizione di “Benevento Città Spettacolo”, un evento di grande rilievo per la città campana. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro De Simone, con la presenza di diverse personalità locali, tra cui il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Il riconoscimento, curato da Enrico Salzano, è destinato a premiare quelle figure che si sono distinte per il loro contributo artistico e culturale nel corso degli anni. Enzo Costanza, noto non solo per il suo lavoro come giornalista, ma anche per le sue doti di cabarettista e imitatore, è stato premiato per la sua verve, simpatia e bravura che da anni intrattengono e divertono il pubblico.

L’evento ha rappresentato un momento importante di celebrazione della carriera di Costanza, che ha saputo coniugare con successo il suo impegno giornalistico con la sua vena artistica, confermandosi una personalità poliedrica e amatissima dal pubblico.

La sua capacità di far ridere e riflettere, mantenendo sempre un’energia contagiosa, lo ha reso una figura di riferimento nel panorama dello spettacolo. Il premio alla carriera è un meritato tributo a un artista che ha saputo, negli anni, mettere in luce la propria versatilità e il proprio talento.