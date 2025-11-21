“I cittadini vadano a votare, i politici facciano il loro dovere”. Il monito del Vescovo

I sondaggi prevedono un’affluenza piuttosto bassa per le elezioni regionali campane, in programma domenica 23 e lunedì 24, e allora ci ha pensato il vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello, a fare un appello alla partecipazione. A margine della cerimonia religiosa in occasione della Virgo Fidelis e della commemorazione dell’ottantaquattresimo anniversario della Battaglia di Culqualber, l’alto prelato ha detto: “L’unico invito che voglio fare è alla partecipazione, in un momento in cui la coscienza dei cittadini, da un punto di vista della partecipazione, si fa sempre più lenta e disgregata. Quindi l’unico invito è quello di andare a votare”.

Ai politici invece ricorda di fare il loro dovere che, al di là delle promesse, “è quello di servire le persone in momenti non facili della vita della collettività, facendo da trait d’union tra cittadini e istituzioni”.