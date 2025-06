I Carabinieri rintracciano e denunciano l’autore della “truffa dello specchietto”

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Amorosi (BN) hanno individuato un

ventenne del nolano che sabato scorso, a San Salvatore Telesino (BN), aveva raggirato un

anziano del posto con il metodo della “truffa dello specchietto”.

Il malfattore – a bordo di una Audi di colore grigio – dopo aver individuato la potenziale

vittima che guidava una piccola utilitaria, gli si è affiancata provocando un urto secco sulla

fiancata dell’autovettura. Il giovane truffatore ha quindi fermato l’ignaro conducente

contestando di avergli causato la rottura dello specchietto retrovisore.

Il ragazzo, usando toni fermi e convincenti, è riuscito facilmente a mettere in soggezione

l’anziano, facendogli credere di aver realmente provocato il sinistro e convincendolo a

consegnargli la somma di cento euro in contanti per essere immediatamente risarcito ed

evitare di interessare la compagnia assicurativa e ricevere un inevitabile incremento del

premio, ossia del costo dell’assicurazione.

Solo dopo essere rientrato a casa, l’uomo ha capito di essere stato truffato ed ha deciso di

rivolgersi ai Carabinieri che, dopo poche ore dalla ricezione della segnalazione, grazie

all’attenta analisi dei filmati di vari impianti di video sorveglianza fortunatamente presenti,

hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria il truffatore nei confronti del quale

sono in corso ulteriori accertamenti tesi a individuare il suo coinvolgimento in altri episodi

simili.

La “truffa dello specchietto” è molto praticata soprattutto a danno di persone anziane e donne sole che più facilmente credono di aver provocato realmente il danno che gli viene

contestato e altrettanto facilmente cedono alla pressione per l’immediato risarcimento.

Se mai dovesse capitarvi, i Carabinieri consigliano di non perdere la calma e la lucidità, di

non scendere dalla macchina, di chiudere tutti i finestrini e le chiusure delle portiere per

evitare che dei complici possano asportare ciò che trasportate, in particolare la borsa o il

borsello con i vostri averi e di chiedere sempre l’intervento delle Forze di Polizia anche

chiamando il numero di emergenza “112”. Nella maggioranza dei casi questo basterà a

mettere in fuga il truffatore poiché non vuole essere identificato dalle Forze dell’Ordine.

Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti

fino a sentenza definitiva.