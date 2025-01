I Carabinieri incontrano gli alunni delle scuole elementari e medie

Un incontro sulla legalità incentrato sul rispetto reciproco e sull’educazione stradale.

Lunedì scorso, proprio in occasione della neo-istituita “Giornata del rispetto”, si è svolto – presso l’auditorium del caratteristico comune della Valle del Sabato – un incontro tra Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i piccoli alunni dei plessi scolastici di Sant’Angelo all’Esca e di Luogosano.

I militari hanno spiegato ai tanti ragazzi come approcciarsi al tema del “rispetto reciproco” e della “comune e civile convivenza”, incentrando la seconda parte dell’incontro sull’educazione stradale. Attraverso un’illustrazione facile e divertente, il Comandante della Stazione di Sant’Angelo all’Esca ha spiegato le regole che devono servire per circolare in sicurezza, invitando i giovanissimi discenti ad essere i primi controllori degli adulti “poco attenti”.

Alla fine, è stato distribuito a tutti gli attenti uditori, un piccolo gadget in ricordo della piacevole giornata trascorsa all’insegna della “legalità”.