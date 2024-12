I Carabinieri eseguono divieto di dimora per un 55enne indagato per maltrattamenti in famiglia

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Montefusco hanno dato esecuzione all’ “Ordinanza di applicazione della misura cautela del divieto di dimora nel comune di Montefusco”, provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un 55enne indagato per maltrattamenti in famiglia ed altre imputazioni in materia di violenza di genere nei confronti della ex moglie.

Dalle indagini è emerso che la coppia era di fatto separata, pur continuando a condividere lo stesso immobile, occupando unità abitative separate. Qualche settimana fa, esausta per le continue intromissioni nella propria vita privata, connotate altresì da violenza e minaccia, la donna ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, determinandosi poi a denunciare le vessazioni che era costretta a subire.

La misura cautelare, secondo il Giudice delle Indagini Preliminari, si è resa necessaria perché sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte delittuose possano essere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo la vita e l’integrità fisica della persona offesa.

Il destinatario del provvedimento stesso è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.