I baby calciatori dello Smile Monteforte protagonisti al Torneo Fair Play di Coverciano

AVELLINO- Fair play, sana competizione, rispetto delle regole e una esperienza formativa per quarantasette piccoli calciatori irpini, che hanno partecipato insieme a squadre di tutta Italia alla quarta edizione dell’AIC Junior Cup, il torneo per i bambini delle scuole calcio che seguono il modello educativo del Dipartimento Junior AIC. Due giorni per i piccoli dalla classe 2016 al 2013 della scuola calcio “Smile Monteforte”, che e’ gia’ alla seconda partecipazione a questo evento ed ha messo in campo quattro squadre. Tutto nella cornice del Centro Tecnico FIGC di Coverciano, dove per i piccoli calciatori e per le loro famiglie e’ stato possibile anche visitare il Museo del Calcio con tutti i “cimeli” della Nazionale azzurra .

Al termine dell’evento nessuna classifica, solo un premio per il fair Play alle squadre. Quella avellinese e’ stata tra l’altro la pattuglia più numerosa tra le categorie di gioco Primi Calci,

Pulcini 1° anno e Pulcini 2° anno. Al loro fianco ci sono gli allenatori Carmine Cerchia, Giuseppe Curto, Canio Galgano ed Errico Elia.

I baby calciatori impegnati sono stati invece: Vincenzo Maccario; Francesco Tomeo; Christian Guerra; Ginevra Barbiero; Gabriele Belfiore; Manuel Gini; Antonio Marano; Andrea Giordano; Andrea Fucile; Giancarlo Calise; Franco Avagnano; Saverio D’Apolito; Raffaele Cerchia; Roberto Dovetto; Leonardo Di Gleria; Gerardo Lombardi; Marco Pane; Mario Zeccardo; Paolo Ferrante; Ferdinando Alfano; Giovanni Stanco; Francesco Pagano; Gianlorenzo Rogata; Italo Ercolino; Sebastian D’Alessio; Paolo D’Argenio; Lorenzo Sabatino; Giovanni Capolupo; Antonio Barbiero; Mattia Marradi; Carmine Marano; Domenico Cocozza; Antonio Rusolo; Orfeo Giannasca; Francesco Salzarulo; Nicole Parziale; Francesco Sullo; Andrea Festa; Vincenzo Naddeo;Antonio Battista; Kevin Miressi; Marco

Limone; Marco Cirillo; Diego Sparano; Alfredo Evacuo; Simone Curto; Vincenzo Pagano. Durante il Torneo gli atleti hanno pranzato nel ristorante del centro tecnico federale e partecipato alla riunione Educalcio presenziata da Simone Perrotta.