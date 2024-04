Hostess per evento a Roma, a chi affidarsi

n occasione di eventi fieristici, esposizioni, presentazioni aziendali, inaugurazioni e altro, la presenza delle hostess è determinante e deve essere curata con la massima precisione e attenzione a diversi aspetti.

Per questo, il casting per reclutare le hostess è bene che sia affidato ad un’impresa specializzata in questo tipo di servizi, in grado di scegliere le persone adatte ad ogni singola occasione.

Se l’esigenza è quella di disporre di un’ agenzia hostess Roma , la soluzione migliore è rivolgersi a Nosilence Eventi, un’impresa che da oltre 20 anni opera nel settore dell’organizzazione e pianificazione di eventi, spettacoli e manifestazioni di ogni tipo, occupandosi di ogni fase, dalla ricerca della location, alla selezione degli operatori, alla fornitura di strumenti, impianti e attrezzature.

Oltre a programmare l’evento, fornire a noleggio il palco, gli impianti audio e luci, i Ledwall e ogni altro accessorio, gestire l’organizzazione e la sicurezza, Nosilence Eventi si occupa anche della selezione delle hostess in base alle specifiche richieste e necessità del committente.

Rivolgersi a Nosilence Eventi significa poter contare su un partner di fiducia che si prenderà cura di tutto ciò che consente di ottenere un risultato perfetto, dall’allestimento, alle decorazioni, alla presenza di tecnici e animatori o altro.

Casting delle hostess per un evento: come procedere

Prima di selezionare le hostess per il proprio evento, è importante definire con precisione quale sarà il loro ruolo, in riferimento al tipo di evento e al target di pubblico. In genere, le hostess e il personale di accoglienza ad un evento svolgono le seguenti mansioni:

Benvenuto, controllo, accoglienza e registrazione di invitati, visitatori e ospiti;

e registrazione di invitati, visitatori e ospiti; Rilascio di informazioni e assistenza in caso di richieste o necessità;

e assistenza in caso di richieste o necessità; Promozione e presentazione di servizi o prodotti;

di servizi o prodotti; Gestione e controllo del guardaroba e del deposito oggetti;

e del deposito oggetti; Comunicazione con ospiti e invitati anche in lingua straniera;

con ospiti e invitati anche in lingua straniera; Supporto ai venditori e agli altri operatori del team.

In genere, i requisiti fondamentali per le hostess presenti ad un evento o una fiera sono, oltre ad una presenza piacevole e curata e alla maggiore età, le competenze linguistiche, la capacità di gestire con efficacia l’interazione con i visitatori e un atteggiamento positivo ed empatico, finalizzato a favorire una richiesta più approfondita di informazioni riguardo a prodotti o servizi.

Per la selezione delle hostess si procede generalmente con un casting, per una valutazione più rapida e funzionale, richiedendo eventualmente anche un test linguistico. Si tratta di un’operazione abbastanza impegnativa, per questo è consigliabile rivolgersi ad un’agenzia specializzata nell’organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni fieristiche o aziendali.

L’immagine delle hostess ad un evento aziendale o ad una fiera

La presenza delle hostess è fondamentale per diverse ragioni, e può contribuire a realizzare un evento di successo. Oltre ad accogliere il pubblico con gentilezza e cortesia, tenendo aggiornato il registro degli ospiti, le hostess rappresentano il primo contatto per i visitatori di uno stand fieristico o per i partecipanti ad un congresso.

Il ruolo di una hostess spesso è anche quello di promuovere un prodotto o un servizio, di dare informazioni riguardo a prezzi, promozioni e offerte speciali, di raccogliere i feedback da parte di ospiti e clienti, e di rappresentare un brand, anche se si tratta di un evento temporaneo e di breve durata.

È importante che trasmettano un’immagine professionale e competente, per questo vengono selezionate in relazione all’evento specifico, verificando che possiedano alcune competenze oppure, in alternativa, provvedendo a formarle riguardo alle caratteristiche del brand, al servizio o al prodotto da presentare.

Immagine e abbigliamento delle hostess per eventi e fiere

Rivolgendosi ad un’impresa specializzata nell’organizzazione di eventi, è possibile richiedere anche l’abbigliamento idoneo per le hostess e gli altri operatori che vengono coivolti durante la manifestazione.

La divisa delle hostess per un evento aziendale deve riflettere le caratteristiche del brand, deve essere sobrio, elegante ed essenziale, soprattutto quando si tratta di eventi di alto livello, ad esempio congressi di carattere internazionale, inaugurazioni di negozi e showroom o presentazioni particolarmente importanti.

Rivolgendosi ad un’agenzia specializzata nell’organizzazione e gestione di eventi, è possibile definire in anticipo le caratteristiche della divisa delle hostess e di altri eventuali operatori coinvolti in un evento particolare, al fine di trasmettere un’immagine professionale e piacevole.