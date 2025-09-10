Hirpos per piccoli tifosi: letture e laboratori al Museo Irpino

“Hirpos. Sulle tracce del lupo”, il programma di attività ed eventi che la Provincia di Avellino

con il Museo Irpino e la Biblioteca provinciale S. e G. Capone in collaborazione con l’U.S.

Avellino stanno dedicando alla millenaria tradizione del lupo nel territorio dell’Irpinia,

continua con un nuovo appuntamento interamente dedicato ai piccoli tifosi.

In occasione delle partite dell’U.S. Avellino che si svolgeranno in casa, tutti i possessori di

abbonamento o singolo biglietto potranno far partecipare i propri figli-lupetti (Età consigliata 5-11 anni) ad attività di letture e laboratori che avranno come protagonista naturalmente il lupo. Attività che si svolgeranno presso il Carcere Borbonico durante le gare. Racconti strampalati e divertenti maschere “portafortuna” saranno per i piccoli tifosi

un’occasione speciale per sostenere a distanza la squadra nei 90 minuti di gioco.

Per la prima partita al Partenio-Lombardi gli orari sono i seguenti:

Venerdì 12 settembre dalle 19.00 alle 20.00 è prevista l’accoglienza delle bambine e dei bambini presso il Museo Irpino Carcere Borbonico (ingresso da piazza de Marsico).

Le attività si svolgeranno a seguire e fino a conclusione della partita.