Hirpo, il lupetto digitale che guida la sanità del futuro in Irpinia

L’Asl Avellino apre una nuova fase del proprio percorso verso una sanità sempre più digitale, accessibile e vicina ai cittadini. Con l’attivazione di tre nuovi servizi dedicati all’utenza, l’Azienda sanitaria punta a migliorare la comunicazione, semplificare l’accesso ai percorsi di salute e rendere più immediata l’esperienza sanitaria delle persone.

I nuovi strumenti, disponibili attraverso canali WhatsApp istituzionali certificati, riguardano il Cup Recall, la messaggistica per il Pronto Soccorso e la comunicazione broadcast. Si tratta del primo tassello di un ecosistema digitale destinato ad ampliarsi nei prossimi mesi con ulteriori funzioni e nuovi servizi.

Al centro di questa nuova fase c’è Hirpo, il nuovo avatar dell’Asl Avellino. Dal simbolo identitario del lupo, profondamente legato al territorio irpino e all’Appennino meridionale, nasce infatti un lupetto empatico, rassicurante e riconoscibile, pensato per accompagnare cittadini e famiglie nei percorsi di salute.

Hirpo non è soltanto un elemento grafico, ma una vera e propria guida digitale. Avrà il compito di affiancare gli utenti nell’accesso ai servizi, nella comprensione delle informazioni sanitarie e nelle campagne di prevenzione, rappresentando un linguaggio nuovo: più umano, più diretto, più moderno e più vicino alle persone.

Tra i servizi già attivi c’è il Cup Recall, un sistema di promemoria intelligente delle prenotazioni sanitarie. Attraverso un semplice messaggio WhatsApp, il cittadino potrà confermare l’appuntamento, rinunciare alla prenotazione oppure segnalare un eventuale errore anagrafico. Le risposte saranno gestite dagli operatori con aggiornamento immediato delle agende, liberazione degli slot non utilizzati e correzione delle anagrafiche. Un meccanismo che punta a ridurre le liste d’attesa e a ottimizzare le prestazioni.

Un secondo servizio è “Insieme in Pronto Soccorso”, dedicato agli accompagnatori che attendono fuori dall’area di emergenza. Il sistema consentirà di ricevere aggiornamenti sul percorso del paziente, essere informati sui principali passaggi del Pronto Soccorso, ridurre ansia e incertezza per familiari e accompagnatori e migliorare la gestione delle attese. Il servizio sarà attivato su autorizzazione del paziente e previo consenso dell’accompagnatore, con notifiche automatiche, verificate e sicure, integrate con i sistemi informativi del Pronto Soccorso.

Il terzo strumento attivo è la comunicazione broadcast, che consentirà all’Asl di inviare messaggi diretti e mirati alla popolazione. La piattaforma servirà per informare su campagne di screening e prevenzione, comunicare nuovi servizi e iniziative, diffondere aggiornamenti urgenti e istituzionali e raggiungere specifici target di cittadini in modo rapido ed efficace. Un passaggio importante per rafforzare la comunicazione pubblica e rendere le informazioni sanitarie più accessibili e tempestive.

Ma il percorso di innovazione dell’Asl Avellino guarda già oltre. Tra le prossime novità c’è l’assistente virtuale, attualmente in versione beta e presto disponibile su WhatsApp. Questo strumento permetterà ai cittadini di ottenere informazioni, essere guidati nell’accesso ai servizi sanitari, ricevere risposte rapide e personalizzate e orientarsi più facilmente nel sistema sanitario locale.

In programma anche l’introduzione della Cartella Clinica Territoriale, che rafforzerà il percorso di integrazione tra ospedale e territorio. Il nuovo strumento sarà attivato attraverso l’aggiunta di un modulo specifico territoriale alla suite eCare già in uso nell’azienda sanitaria. In questo modo, la cartella clinica territoriale si affiancherà a quella ospedaliera già operativa nei presidi, consentendo di raccogliere in un’unica applicazione tutti gli episodi assistenziali del paziente, sia ambulatoriali sia di ricovero.

La nuova cartella renderà inoltre possibile una gestione integrata dei Pdta, coinvolgendo medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali e medici ospedalieri all’interno di un sistema unico. L’obiettivo è favorire continuità assistenziale, condivisione delle informazioni cliniche e presa in carico coordinata del paziente.

Tra i progetti futuri compare anche una declinazione pensata per i più piccoli: un albo illustrato dedicato a Hirpo, pensato per accompagnare bambini e famiglie nei percorsi sanitari e promuovere la cultura della prevenzione attraverso un linguaggio narrativo e visivo semplice e coinvolgente.

Con l’attivazione dei tre nuovi servizi e con le ulteriori evoluzioni già in programma, l’Asl Avellino rafforza così il proprio percorso di innovazione tecnologica e di centralità del cittadino. Una sanità pubblica che evolve, semplifica l’accesso ai servizi e utilizza il digitale per migliorare concretamente la qualità della vita delle persone.