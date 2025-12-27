Henry, ucciso ad undici anni dal monossido in Canada: una tragedia che commuove l’Irpinia

AVELLINO – Una tragedia che arriva dal Canada e ha commosso in queste ore tutta l’Irpinia, dove a distanza di qualche giorno dal 19 dicembre è giunta la notizia della tragica fine di Henry Losco, bambino di soli 11 anni, ucciso da un incidente domestico legato ad una fuga di monossido di carbonio nell’appartamento dove da poche settimane si era trasferita da poche settimane. Un gravissimo lutto per Sergio Losco e sua moglie Marina Hills. Sergio, che tutti ricordano come un grandissimo tifoso del “Lupo” e amante del basket irpino. La tragedia di Henry Losco, è avvenuta il 19 dicembre nell’ appartamento al 1827 di Albert St. a Regina, come riportato dalla Cbc: “a causa di una fuoriuscita di monossido di carbonio nell’edificio durante i lavori di manutenzione”. Anche Sergio Losco è stato ricoverato in ospedale.