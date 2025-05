Hello June: benvenuto all’estate tra vizi, sfizi e buona musica a Il Rivolo

Il 2 giugno 2025, a partire dalle ore 13, l’agriturismo Il Rivolo di Bagnoli Irpino apre le porte al primo grande evento estivo: HELLO JUNE – in giardina, una festa esclusiva all’aria aperta, tra sapori autentici, cocktail creativi e musica selezionata.

Nella splendida cornice della Contrada Rosole, la giornata sarà un tripudio di gusto con una selezione di “Vizi e Sfizi di Antipasti”, seguiti da una spettacolare brace a vista che promette di conquistare anche i palati più esigenti. Il tutto sarà accompagnato da un cocktail bar pronto a shakerare drink freschi e ricercati.

L’atmosfera sarà resa ancora più vibrante dalla musica di FUTURA, con le selezioni sonore di Silvio & Rosa, per un pomeriggio che unisce relax, convivialità e ritmo.

AGRITURISMO IL RIVOLO

02.06.2025 | Dalle ore 13

Music selection by FUTURA – Silvio & Rosa

€40 a persona (bevande escluse)

Prenotazione obbligatoria: 320 8806831

HELLO JUNE è l’occasione perfetta per dare il via all’estate in un luogo autentico, immerso nella natura e nei sapori dell’Irpinia.

I posti sono limitati: prenota ora e preparati a vivere una giornata indimenticabile!