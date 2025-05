Heavy Metal Night alla Sonic Muse ETS

Una serata dedicata ai grandi classici dell’heavy metal arriva alla Sonic Muse ETS: venerdì 9 maggio alle ore 20:30 sarà proposta una playlist d’autore, curata dal musicista avellinese Flavio Barbati, con una selezione dei brani più iconici della storia del genere.

Una scaletta che spazierà tra i nomi fondamentali del metal, tra cui Black Sabbath, Budgie, Iron Maiden, Metallica e altri, per un ascolto potente e coinvolgente, pensato per appassionati e curiosi.

Flavio Barbati, nato ad Avellino nel 1974, ha iniziato a suonare la chitarra elettrica a 15 anni e ha militato in diversi gruppi storici del territorio come Lord Phantom, Anaesthesia, Remote e Red Kosmo. Oggi continua a essere attivo come insegnante di chitarra metal, contribuendo alla crescita musicale di nuove generazioni.

Dopo la playlist seguirà un open mic: uno spazio libero per chiunque voglia esprimersi con parole, musica o performance. Un’occasione per condividere talento e creatività in un ambiente accogliente e autentico.

Altri eventi settimanali alla Sonic Muse ETS

– Giovedì: Incontro di lingua inglese – Un’opportunità per imparare a parlare inglese in modo naturale, senza concentrarsi sulla grammatica. Si utilizza un metodo pratico che permette di comunicare liberamente, anche senza essere perfetti. Ore 20:30.

– Sabato: Open Mic Poetico-Musicale – Un evento settimanale dove chiunque può salire sul palco e dare voce alla propria poesia, musica o performance. Ore 20:30.

La Sonic Muse ETS è un’associazione culturale impegnata nella promozione della musica, dell’arte e dell’inclusione sociale. Ogni settimana organizza eventi che spaziano dalla musica alla letteratura, dal cinema agli incontri culturali, per creare un punto di riferimento per la comunità avellinese.