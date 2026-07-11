Halley Campania Avellino Basket, il “bentornato” all’atleta statunitense Blake Francis

L’Halley Campania Avellino Basket comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2026/2027 con l’atleta statunitense Blake Francis. Per l’atleta di Herndon si tratta di un ritorno in Irpinia, dopo aver giocato in maglia biancoverde sette gare nella stagione 2025/2026. Con gli irpini nei play-off ha totalizzato un media di 21.5 punti per gara tirando con il 72.0% ai liberi, il 50.0% da due ed il 35.0% da tre a cui ha aggiunto 2.6 assist. Con Avellino ha un high score di 34 punti firmato nel play-in contro la Ferraroni Juvi Cremona.

Nato il 3 gennaio del 1998, 183 centimetri per 79kg, Francis ricopre il ruolo di play-guardia. Giocatore entrato nella storia della Westfield High School, risultando il miglior realizzatore di sempre con 1.390 punti.

All’università ha indossato la maglia del Wagner College per poi trasferirsi a Richmond in NCAA Division I. Da professionista ha giocato nella NBA G League, Westchester Knicks (2021-22), Capital City Go-Go (2021-22), Cleveland Charge (2022-23), poi nella Canadian Elite Basketball League con Newfoundland Growlers e Montreal Alliance.In Europa la prima esperienza è stata in Germania, a Jena nella stagione 2023/24, l’anno 2024/2025 lo ha speso in Finlandia al Kouvot Kuvola.

In Italia lo ha portato Vigevano due stagioni fa, poi l’inizio della scorsa stagione con la Valtur Brindisi, quindi il passaggio in Irpinia da dove ripartirà la sua carriera anche nella stagione 2026/2027.

Soddisfatto coach Gennaro Di Carlo.

“Sono molto contento – dichiara coach Di Carlo – Blake è un giocatore che conosciamo bene, lo abbiamo visto all’opera durante la fine del campionato scorso. Lo riteniamo un elemento di talento, un realizzatore, che sa mandare sotto stress le difese avversarie con i suoi 1vs1, attraverso i quali può mettere in ritmo se stesso ed anche i compagni. Un giocatore che ci darà uno sprint offensivo, ma sicuramente mi attendo da lui una crescita globale anche dal punto di vista difensivo e nella capacità di interagire con i compagni di squadra. Per lui sarà una grande opportunità di consacrarsi e confermarsi ad alto livello”.

Il General Manager Antonello Nevola parla così dell’operazione che ha riportato Francis: “Un giocatore che ritenevamo importante e siamo felici di aver raggiunto l’accordo con Blake. Sul finire della passata stagione ci ha mostrato lampi del suo talento. La sua presenza mette a disposizione di questo organico un elemento di grande valore”.

Questo il commento di Blake Francis:

“Felice di poter ripartire da Avellino, squadra che ha dato fiducia sul finire dello scorso torneo. Ringrazio la società e lo staff per questa nuova opportunità, cercherò di ripagarla attraverso le prestazioni sul campo”.

L’organizzazione dell’Halley Campania Avellino Basket rivolge un bentornato a Blake Francis.