Gusto Divino: Avellino diventa capitale del vino irpino

4 giorni per un intenso viaggio sensoriale nel mondo del vino, delle tipicità e delle tradizioni irpine. È partito il conto alla rovescia per Gusto d’Italia Gusto Divino, il nuovo format dell’Associazione Italia Eventi, che prenderà il via ad Avellino giovedì 17 settembre.

Su Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della Villa Comunale, produttori ed esperti del settore vitivinicolo si ritroveranno per quella che si preannuncia una festa aperta al grande pubblico, ma anche un’occasione per conoscere meglio un prodotto che caratterizza da sempre questo territorio.

Tanti gli ingredienti che comporranno un programma pieno di soprese: convegni, incontri, masterclass, degustazioni. Ogni appuntamento parlerà di identità e di territorio, raccontando il valore di un prodotto che in Irpinia diventa eccellenza, segnando la sua economia e la sua cultura.

Gusto d’Italia Gusto Divino è ad ingresso libero e gratuito, aperto tutti i giorni dalle ore 10 fino a mezzanotte. L’evento è organizzato in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, la Scuola Enologica De Sanctis di Avellino e l’Associazione Cuochi Avellinesi, è patrocinato dal Comune di Avellino e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

L’Irpinia è una delle pochissime aree italiane con 3 DOCG concentrate in una sola provincia – Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi – ed è tra i territori con la tradizione vitivinicola più antica e strutturata del Sud Italia. Lo dimostra la presenza della prestigiosa Scuola Enologica di Avellino: uno dei poli formativi storici del Mezzogiorno. Un istituto che ha accompagnato la crescita delle DOCG irpine formando generazioni di tecnici, agronomi ed enologi capaci di coniugare tradizione viticola e innovazione di cantina. Un presidio culturale che ha contribuito in modo decisivo all’identità moderna del territorio. Dal 2003 la presenza del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia ha rafforzato il ruolo di questo territorio nel panorama nazionale e internazionale, andando a sostenere e a tutelare le produzioni a denominazione.

“Stiamo lavorando con grande entusiasmo a questo nuovo format dedicato al mondo del vino, l’Irpinia è una terra straordinaria che ci ha regalato e ci regalerà vini di grandissimo respiro. Ecco perché abbiamo sentito l’esigenza di creare un momento di confronto e di scoperta ad Avellino. Abbiamo finora trovato partner prestigiosi ed entusiasti, il che ci riempie di orgoglio. Invitiamo le aziende del territorio a contattarci, stiamo definendo gli ultimi dettagli e c’è sempre posto per altre eccellenze, nuove energie ed idee”, spiega il presidente dell’Associazione Italia Eventi Giuseppe Lupo.

Accanto al mercatino di tipici e di artigianato di Gusto Italia e all’area destinata ai vini, immancabile un’area food che proporrà eccellenze e tipicità irpine, perfette da abbinare alle innumerevoli etichette che si racconteranno a pochi passi dalla Villa Comunale.

L’Associazione Cuochi Avellinesi sarà, difatti, protagonista di show cooking e salotti gastronomici, gratuiti ed aperti al pubblico come l’intera manifestazione, in cui poter approfondire la conoscenza della cucina locale e apprendere le tecniche dei maestri.

Tutti i giorni, in diversi orari, sarà possibile godere degli spettacoli dal vivo di Pulcinella e i burattini, firmati dal maestro Mauro Apicella del Teatro Nazionale di Burattini. Nel programma non mancheranno musica live, tradizionale e non, concerti e dj set.