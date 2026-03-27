Guida in stato di ebrezza: niente avviso per la nomina di un difensore, accuse archiviate

ALTA IRPINIA- Archiviate le accuse nei confronti di un quarantacinquenne di un comune dell’Alta Irpinia che, nel luglio del 2024, era stato scoperto alla guida in stato di ebrezza durante un controllo. Per il quarantacinquenne, difeso dall’avvocato Luca Penna, la stessa Procura ha chiesto l’archiviazione, alla luce del mancato avviso che avesse facoltà di farsi assistere da un difensore nella fase degli accertamenti sulla sua condizione, in particolare sullo stato di ebrezza alcolica. Nel caso specifico, come rilevato dal Gip: dalla documentazione agli atti emerge che tutte le voci relative al predetto avviso non risultano essere state né compilate, né barrate. Una circostanza, quella della

facoltà di farsi assistere da un difensore, la cui violazione comporta la inutilizzabilità dell’accertamento, come scrive il giudice: anche nell’ipotesi in cui lindagato sia stato ricoverato e la P.G.demandi agli operatori sanitari l’accertamento sul tasso alcolemico sullo stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti”. Da qui l’accoglimento della richiesta di archiviazione nei confronti del quarantacinquenne da parte del Gip.