Guida alla scelta del consulente: trasparenza, struttura e visione a lungo termine

Quando un investitore deve scegliere un consulente finanziario, si sofferma innanzitutto sul costo del servizio, come se fosse il fattore più importante. Tuttavia, pagare poco un servizio non è affatto sinonimo di qualità, anzi.

Per comprendere meglio questo concetto, ipotizziamo di acquistare 5 magliette da 1 euro, anziché una maglietta da 20 euro. Inizialmente potrebbe sembrare un affare, ma in realtà quelle 5 magliette sono di scarsa qualità e dopo pochi mesi si rovinano e si consumano. Al contrario la maglietta da 20 euro è fatta di materiali migliori e dura diversi anni. Ragionando sul medio-lungo periodo, acquistare la maglietta da 20 euro sarebbe risultato decisamente più conveniente.

Ebbene, vale lo stesso discorso quando si sceglie un consulente finanziario. Piuttosto che guardare al costo del servizio, bisognerebbe invece concentrarsi sulla qualità del servizio. Il risparmio iniziale non avrebbe alcun valore se poi la consulenza risulta poco professionale e poco redditizia.

Quando bisogna scegliere un’azienda di consulenza finanziaria, al di là del prezzo, un altro fattore da considerare è la sua struttura. L’azienda deve avere dipendenti professionisti, ognuno dei quali specializzato in un determinato settore, così da poter offrire un servizio personalizzato e qualificato per ogni necessità. Un servizio del genere lo offre Youfin, una delle più brillanti realtà nel settore in Italia, composta da un team di esperti che forniscono supporto costante in ogni fase del percorso e che erogano soluzioni personalizzate, dai mutui ai prestiti fino al leasing.

Un altro aspetto da valutare è la trasparenza nella relazione con i clienti. Un consulente professionale deve presentare in modo chiaro al cliente i rischi e le opportunità di un investimento, mettendolo nelle condizioni di fare una scelta ponderata e oculata. Bisogna diffidare di quei consulenti che promettono guadagni stratosferici e sicuri, poiché nel mondo degli investimenti non si possono dare certezze, soprattutto sull’azionario. Si possono però adottare strategie di diversificazione per salvaguardare i propri risparmi, cercando di ridurre i rischi e ottimizzare i guadagni.

A proposito di guadagni, un consulente finanziario onesto dovrebbe anche comunicare con chiarezza entro quanto tempo un investimento può garantire rendimenti importanti. Molto dipende anche dal profilo dell’investitore, dal momento che le diverse opzioni finanziarie offrono un mix tra possibili guadagni e stabilità. Di solito, dove c’è la possibilità di guadagnare di più, i prezzi si muovono con maggiore frequenza. Se invece si cerca un andamento più regolare, ci si orienta spesso verso le obbligazioni a breve termine, che offrono rendimenti tendenzialmente più bassi, ma hanno il vantaggio di essere più costanti.

Infine, quando si sceglie un consulente, è utile pensare a una collaborazione duratura. Invece di cambiare spesso professionista, avere una persona di fiducia che conosce nel dettaglio la situazione e i desideri del cliente fa la differenza. Questo permette al consulente di proporre soluzioni su misura, create apposta per rispondere alle esigenze specifiche di chi ha di fronte.