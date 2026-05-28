Gubitosa sulla Rai: «Ad Avellino il Movimento 5 Stelle è stato decisivo per la vittoria di Pizza»

«Ad Avellino il Movimento 5 Stelle con il suo 8% è stato decisivo per la vittoria al primo turno». Lo ha dichiarato il vicepresidente nazionale del M5S, l’onorevole Michele Gubitosa, ospite della trasmissione Inside 24 in onda su RaiNews24.

Nel corso dell’intervista, al deputato irpino è stata posta una domanda sul rendimento del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative, in particolare sul perché il movimento faccia sempre tra il male e il molto male. La risposta del deputato irpino: «Si è votato in 118 comuni. Venezia è una grande città e lì abbiamo perso, ma su questi 118 comuni dove si è votato, in 37 ha vinto il centrosinistra, in 25 il centrodestra e 41 sono andati al ballottaggio».

Poi, rispondendo alla domanda sul rendimento del M5s, il vicepresidente pentastellato ha poi spiegato il lavoro portato avanti sui territori attraverso il progetto “Nova”: «Siamo partiti dai territori, abbiamo fatto Nova, dove stiamo raccogliendo la voce e i programmi di cittadini non iscritti al Movimento. Ci sono realtà come Termini Imerese dove abbiamo vinto con una nostra sindaca. C’è inoltre la città di Avellino dove non solo abbiamo vinto al primo turno con il centrosinistra, ma lì abbiamo contribuito, come M5s, a scegliere il sindaco e a tenere unita la coalizione. E il Movimento 5 Stelle con il suo 8% è stato decisivo per la vittoria al primo turno».