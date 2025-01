Gubitosa si racconta a “Onorevoli Confessioni”: politica, imprenditoria e calcio, oggi alle 17:15 su Rai 2

Il deputato irpino Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione parlamentare antimafia, sarà ospite della trasmissione Onorevoli Confessioni, in onda su Rai 2 sabato 25 gennaio alle 17:15. Gubitosa aprirà le porte della sua casa a Montemiletto, in provincia di Avellino, e si racconterà alla conduttrice Laura Tecce, che con il suo programma esplora le vite private e professionali dei principali protagonisti della politica italiana.

Tra gli ospiti precedenti della trasmissione figurano personalità di spicco come Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il leader di Azione Carlo Calenda e molti altri. Durante l’intervista, Gubitosa parlerà del suo forte legame con l’Irpinia, la sua amata terra natale, che non ha mai abbandonato, condividendo anche dettagli della sua vita personale, come il rapporto stretto con la famiglia e alcune delle sue passioni e hobby.

Il deputato ripercorrerà inoltre la sua carriera da imprenditore, nata nel settore dell’information technology: un percorso iniziato con una piccola società fondata con mezzi limitati nel garage dei suoi genitori, ma che è cresciuta fino a creare migliaia di posti di lavoro, regalandogli grandi soddisfazioni.

Infine, ci sarà spazio per parlare della sua passione per il calcio e del suo tifo viscerale per l’Avellino, squadra della quale è stato vicepresidente prima e presidente poi, guidandola per tre stagioni consecutive in Serie B. Un viaggio tra politica, imprenditoria e calcio, che permetterà di scoprire il lato più autentico dell’onorevole Michele Gubitosa.