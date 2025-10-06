VIDEO / Gubitosa: “In Campania destra terrorizzata dalla sconfitta”

Interessante scambio di battute negli studi di RaiNews24, questa mattina, con protagonisti Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia, e Michele Gubitosa deputato campano e vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle.

La discussione verte sulle prossime tornate elettorali regionali e Nevi assicura: “Troveremo la quadra, saremo uniti e compatti e possiamo vincere le elezioni in Campania, dove certamente non è facile perché anni e anni di gestione del potere del Pd hanno provocato una sclerotizzazione del consenso”.

Il conduttore lo interrompe con una provocazione, chiedendogli se la situazione è paragonabile a quella che riguarda la Lega nelle Regioni del Nord, come ad esempio il Veneto. Nevi abbozza un timido “no” e Gubitosa lo incalza: “Quando vincono loro è perché governano bene”.

“In Campania sono terrorizzati – continua il vicepresidente M5S – e sanno di perdere, stavano cercando di appioppare la candidatura a chiunque. Continuate a far finta di non vedere che il Pd che c’è oggi non è il Pd che c’era dieci anni fa o quindici anni fa” conclude.