Gubitosa a Mattino 5: “Valutiamo nuove restrizioni ma con ristori e smart-working. No a Dad”

“Ci siamo resi disponibili a valutare nuove misure restrittive a patto che immediatamente a queste segua uno scostamento di bilancio per ristorare le imprese colpite dalle nuove restrizioni, un utilizzo massiccio dello smart-working per ridurre al massimo gli spostamenti, evitare quanto più possibile la Dad per gli studenti. Dobbiamo fare tutto quello che è possibile per evitare chiusure generalizzate che possano fermare la ripresa”.

Lo ha detto a ‘Mattino 5’ il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa.