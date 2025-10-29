Guasto Cassano: ricambi irreperibili, si lavora per attivare nuovo impianto di sollevamento

Continua l’emergenza idrica in Alta Irpinia a causa del grave guasto che ha interessato la pompa n.8 della centrale di sollevamento di Cassano Irpino, da cui dipende la fornitura d’acqua a numerosi comuni del territorio.

L’Alto Calore Servizi S.p.A., con un comunicato ufficiale, fa sapere che l’Acquedotto Campano, con nota trasmessa via PEC nella tarda serata di ieri (prot. 982 del 28 ottobre 2025), ha comunicato l’impossibilità di ripristinare il funzionamento dell’elettropompa, nonostante i ripetuti tentativi effettuati.

Il guasto ha provocato l’interruzione del servizio idrico nei comuni di Nusco, Montella (località Tagliabosco e Scuozzo), Torella dei Lombardi, Frigento, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi (inclusi istituto penitenziario, stabilimento Ferrero e ospedale), Lioni (zona rurale), Castelfranci (rurale) e Gesualdo (zona Lappierti).

Ricambi fuori produzione: tempi lunghi per la sostituzione

Secondo quanto riferito, i componenti danneggiati risultano fuori produzione e quindi irreperibili sul mercato. La sostituzione con una pompa di nuova generazione ma con pari caratteristiche tecniche richiederebbe dai 6 ai 12 mesi — tempi ritenuti insostenibili per la continuità del servizio.

Per questo motivo, Alto Calore e Acquedotto Campano hanno deciso di anticipare l’attivazione dell’interconnessione idraulica del nuovo impianto di sollevamento di Serrapullo, collegato alla condotta adduttrice DN 250, attualmente in fase di completamento.

Un’opera strategica, sottolinea l’azienda, che consentirà non solo di superare il guasto attuale, ma anche di garantire in futuro maggiore continuità e sicurezza all’approvvigionamento idrico per tutti i comuni serviti dall’Acquedotto Orientale.

Lavori in corso e autobotti sul territorio

I lavori per l’attivazione del nuovo sistema sono iniziati già nella giornata di ieri. Fino al primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 ottobre, è prevista una riduzione dell’erogazione idrica nelle zone interessate.

Nel frattempo, per ridurre i disagi ai cittadini, Alto Calore ha disposto una fornitura integrativa mediante autobotti, garantendo l’acqua per le situazioni di effettiva necessità.

Gli utenti saranno costantemente aggiornati tramite il sito ufficiale www.altocalore.it e i canali social aziendali. Per urgenze e segnalazioni è attivo il Numero Verde 800 954 430, operativo 24 ore su 24.