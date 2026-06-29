Guasto alla condotta, stop all’erogazione dell’acqua in diversi comuni dell’Irpinia

Disagi per numerosi comuni dell’Alta Irpinia a causa di un guasto alla rete idrica. Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, nella giornata di oggi, **29 giugno 2026**, è stata sospesa l’erogazione dell’acqua a seguito di un guasto verificatosi su una condotta adduttrice in contrada Chianole, nel comune di Cassano Irpino.

L’interruzione interessa i serbatoi a servizio dei comuni di **Nusco, Sant’Angelo dei Lombardi** (compresi Carcere, Ospedale e Stabilimento Ferrero), **Rocca San Felice, Torella dei Lombardi, Lioni, Frigento, Gesualdo** (serbatoi Lappierti e Centro Urbano) e **Castelfranci** (zona rurale).

I tecnici sono già al lavoro per riparare il guasto e, secondo quanto comunicato dalla società, il ripristino dell’erogazione è previsto nel corso della serata.

Alto Calore informa inoltre che, per garantire un corretto approvvigionamento idrico e limitare eventuali criticità, potrebbe rendersi necessaria una sospensione della fornitura anche durante la notte, dalle **ore 22:00 di oggi fino alle ore 6:00 di domani, martedì 30 giugno**.

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi temporanei episodi di torbidità dell’acqua. Si tratta di un fenomeno transitorio che non compromette la potabilità, ma la società consiglia di lasciare scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino alla completa scomparsa di eventuali residui.