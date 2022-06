Guasti continui sui bus Air: “Fermi in autostrada rischiamo la vita” La protesta dei pendolari

Guasti continui sui bus Air per Napoli, protestano i pendolari: “Fermi in autostrada rischiamo la vita”

Disagi sui bus dell’Air, soprattutto nelle tratte per Napoli: i pendolari si lamentano e protestano per i continui guasti e le “rotture” dei bus causati dall’usura e dalla manutenzione non ottimale.

Molti mezzi , con centinaia di migliaia di chilometri percorsi, si fermano in autostrada e le persone vengono trasbordate su bus sostitutivi dopo lunghe attese e con il rischio di essere investiti.

“Siamo rimasti fermi in autostrada su un pullman che tornava da Napoli verso Grottaminarda – ha raccontato Ivan – e se non fosse intervenuta la polizia stradale, chiamata da noi, che ha bloccato il traffico per farci passare nel bus sostitutivo, si sarebbe rischiato un incidente. Infatti il tratto autostradale irpino è pieno di restringimenti e di lavori”.

Bisogna considerare che i trasporti su gomma sono gli unici disponibili per raggiungere Napoli da Avellino, visto che non c’è nessun collegamento ferroviario con la città partenopea.

Il manager dell’Air Acconcia, qualche giorno fa, si è scusato sui social per gli inconvenienti ed ha annunciato una indagine interna per scoprire la natura dei guasti. Molti si domandano chi effettui la manutenzione, se si tratta di una ditta esterna e se l’Air ha una sua officina e dei meccanici. Si attendono risposte.

Nel servizio anche la testimonianza di un pendolare avellinese che invece si lamenta per i problemi causati dall’impianto di aria condizionata: “In alcuni pullman piove all’interno a causa della formazione di condensa, e tra l’altro ci sono problemi anche con le palette dove non sono segnalati gli orari dei bus”.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza