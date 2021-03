Avellino Guardie ambientali ed ecozoofile in azione in città: vigileranno su rifiuti e deiezioni canine 10 Marzo 2021

Il Comune di Avellino ha avviato un progetto per la tutela ambientale del territorio in collaborazione con l’associazione N.O.G.E.Z. (Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile-Ambientali), con l’associazione GADIT (Guardie Ambientali D’Italia) che sotto il coordinamento della polizia municipale avranno il compito di vigilare sul controllo ambientale del territorio comunale, con particolare attenzione all’abbandono dei rifiuti, alla raccolta non differenziata degli stessi, alla presenza di discariche abusive e scarichi inquinanti, alla non rimozione delle deiezioni canine.

Gli operatori delle associazioni interessate, in servizio nella città di Avellino, organizzeranno il controllo per la salvaguardia ambientale, forniranno informazioni e segnaleranno in tempo reale inconvenienti, incidenti ed emergenze.