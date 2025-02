Guardia Sanframondi: tutto pronto per il Carnevale 2025

Il Carnevale di Guardia Sanframondi si preannuncia quest’anno come un evento imperdibile, pronto a colorare e animare le strade del borgo medievale nelle giornate di sabato 1 e domenica 9 marzo 2025. La manifestazione, ricca di tradizione e allegria, offrirà un’esperienza coinvolgente caratterizzata dalla vivace sfilata di carri allegorici, accompagnati da musica e animazione per tutte le età.

L’evento vedrà la partecipazione di maestri carraioli provenienti non solo da Guardia Sanframondi, ma anche dai comuni limitrofi di Cerreto Sannita e San Lorenzo Maggiore, arricchendolo ulteriormente con la loro creatività e maestria nella realizzazione dei carri. La collaborazione tra diverse comunità testimonia l’importanza del Carnevale come momento di unione e condivisione delle tradizioni locali.

I festeggiamenti avranno inizio sabato 1 marzo dalle ore 14:30 con l’inaugurazione ufficiale e la prima sfilata di una parte dei carri allegorici realizzati, opere d’arte in movimento, che con partenza da Piazza Castello percorreranno le vie principali del paese proseguendo per via Municipio e via Parallela, con arrivo alle ore 16:00 presso Piazza Municipio, dove grandi e piccini potranno lasciarsi coinvolgere dagli splendidi spettacoli di animazione e arte circense. La giornata si concluderà a partire dalle ore 20:30 con una serata dj set e ballo mascherato nel piazzale d’armi del Castello Medievale.

Domenica 9 marzo, con raduno alle ore 14:00 presso il parcheggio Padre Pio (Rione Fontanella), la manifestazione prenderà il via dalle ore 15:00 con la parata di tutti i carri allegorici, che attraverseranno le vie principali del paese fino a Piazza Municipio. Ogni carro, frutto della creatività e dell’impegno delle diverse maestranze, rappresenterà temi variopinti e fantasiosi, accompagnati da esibizioni musicali e gruppi mascherati, che coinvolgeranno il pubblico in un’atmosfera di gioia e divertimento.

L’intera manifestazione si concluderà infine con l’elezione, da parte di una giuria di competenza, dei tre carri carnevaleschi più belli e rappresentativi.

Per ulteriori dettagli sul programma e sugli orari delle manifestazioni, è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale del Comune di Guardia Sanframondi.