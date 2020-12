Guardia Lombardi, sorpreso in centro con una mazza da baseball: denunciato. Il 50enne di Castelfranci è stato fermato, nel corso di un servizio notturno, dai carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi che negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli sul territorio di competenza. All’alt, l’uomo si è innervosito, cosa che ha insospettito non poco i militari, i quali hanno deciso di approfondire l’accertamento.

La perquisizione ha confermato i sospetti, in auto il 50enne teneva nascosta una mazza da baseball. Per lui, e per un’altra persona in suo compagnia (suo compaesano e coetaneo), è scattata anche la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nonché la prevista sanzione amministrativa per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto.

I carabinieri della stazione di Sant’Andrea di Conza, invece, hanno segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, quale assuntore di sostanze stupefacenti, uno studente del posto che, a seguito di perquisizione personale estesa anche ad altri cinque giovani, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.