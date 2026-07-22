Guardia Lombardi piange il Commendatore Antonio Pignataro, per anni riferimento della comunità

GUARDIA LOMBARDI – In mattinata è scomparso serenamente all’età di 86 anni Antonio Pignataro, già dipendente del Comune di Guardia Lombardi. Commendatore al Merito della Repubblica, sempre disponibile e amico di tutti lascia un vuoto nella comunità guardiese per i tanti cittadini che lo hanno conosciuto.

“Insieme abbiamo combattuto ogni battaglia, fianco a fianco, senza mai arrenderci e dandoti tutto l’amore ed il supporto possibile fino all’ultimo istante. – ha scritto il figlio Salvatore – Ora che il tuo lungo e faticoso cammino si è concluso serenamente, resta in me e in noi la certezza di aver fatto tutto il possibile e la gratitudine per esserti stato sempre accanto. Grazie per avermi insegnato l’educazione, il rispetto e l’amore incondizionato per la famiglia. Riposa in pace papà”.

I funerali si terranno giovedì 23 luglio alle ore 17:00 presso la Chiesa Santa Maria della Grazie di Guardia Lombardi.