Guardia di Finanza nelle scuole irpine per illustrare i compiti del corpo

Il Comando Provinciale di Avellino, d’intesa con il Provveditorato agli Studi alla sede, nell’ambito di un’iniziativa tesa a promuovere tra i giovani dell’Irpinia i compiti e la funzione sociale della Guardia di Finanza, ha concluso il ciclo di incontri rivolti agli alunni delle classi V di 9 scuole secondarie di secondo grado del Capoluogo e della Provincia, illustrando il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 69 Allievi Ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – per l’anno accademico 2023/2024, il cui termine di scadenza è fissato il 16 febbraio 2023.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2023/2024; abbiano, alla data del 1° gennaio 2023, compiuto il 17° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 22° anno di età.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Nel corso dell’iniziativa, sono stati, nel contempo, illustrati, con l’ausilio di supporti multimediali, i compiti demandati al Corpo della Guardia di Finanza nelle diverse specialità e l’organizzazione dei Comandi e degli organi di esecuzione del servizio. Gli argomenti hanno suscitato notevole interesse ed entusiasmo nei circa 800 giovani intervenuti, che si sono dimostrati attenti e molto affascinati dai servizi di Istituto, riscontrando una notevole partecipazione attiva in termini di feedback.