Guardia di Finanza, Marescialli Allievi in tirocinio pratico ad Avellino

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino è giunta, proveniente dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza con sede a L’Aquila, la prima aliquota di quattro marescialli allievi, frequentatori del 91° corso “Cefalonia II” – III anno di studi, per lo svolgimento del 12° corso di qualificazione operativa. Alla prima aliquota ne seguirà una seconda per un periodo di attività ricompreso tra settembre ed ottobre.

Il percorso formativo dei Marescialli Allievi del Corpo prevede, infatti, in affiancamento alle attività didattiche e di addestramento militare seguite presso il Reparto di formazione, l’impiego nei Nuclei di Polizia Economico- Finanziaria operanti sul territorio, in prossimità dell’immissione in servizio.

I giovani marescialli, in qualità di “osservatori”, parteciperanno alle attività degli Ispettori più anziani ed esperti in forza alla Guardia di Finanza di Avellino che avranno il compito di trasferire loro esperienze riconducibili all’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, al controllo della spesa pubblica, nonché alle modalità operative di aggressione dei patrimoni illeciti.