Guardia di Finanza, al Nucleo Pef arriva il tenente colonnello Aliberti

AVELLINO – Cambio di guardia al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle di Avellino. Da alcuni giorni si è insediato il tenente colonnello Mario Aliberti, classe 81, salernitano, che guidera’ il Nucleo. Aliberti prende il posto del tenente colonnello Alessio Iannone, che ha guidato il Nucleo Pef negli ultimi tre anni (dell’agosto 2022) . Una carriera, quella del tenente colonnello Aliberti, iniziata come Comandante della Sezione reati societari e fallimentari del V Gruppo Tutela Mercato Capitall presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo. Dal 2013 al 2017 ha ricoperto l’incarico di Comandante della Compagnia di Castellammare di Stabia (NA) e dal 2017 quella di Comandante del Il Nucleo operativo del Gruppo di Firenze. Sempre a Firenza dal gennaio 2019 ha ricoperto l’incarico di Comandante del Il Nucleo operativo Metropolitano. L’ultimo incarico in ordine temporale, a partire dal 2020 e’ stato quello di Comandante del Gruppo di Foggia. E’ stato impegnato in numerose operazioni contro i fenomeni della contraffazione, droga, contrabbando di tabacchi lavorati esteri e frodi carosello. La sua prima uscita pubblica questo pomeriggio, quando ha partecipato al Convegno organizzato sul sequestro preventivo presso il Tribunale di Avellino.