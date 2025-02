Guardia dei Lombardi, incidente stradale in Fondovalle Ufita

Oggi, 25 febbraio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sulla SP 284, in località Fondovalle Ufita a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. A causa dell’impatto, una donna di 58 anni, originaria di Vallesaccarda, è rimasta incastrata nell’abitacolo. Dopo essere stata estratta, è stata affidata ai sanitari del 118, che l’hanno trasportata, insieme al giovane di 22 anni di Guardia dei Lombardi che guidava l’altro veicolo, anch’esso rimasto ferito, presso l’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino per le cure del caso. I due veicoli sono stati messi in sicurezza, mentre i Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi hanno effettuato i rilievi del caso.