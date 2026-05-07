Grottolella, vettura in sosta in fiamme all’alba: l’ intervento dei Vigili del Fuoco

GROTTOLELLA- Nella prima mattinata di oggi, intorno alle ore 6:00, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti nel comune di Grottolella, in via della Repubblica, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta all’interno di un’area privata. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando di via Zigarelli che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata, evitando ulteriori conseguenze.

Presenti anche i Carabinieri di Avellino per gli accertamenti di competenza.Non si registrano danni a persone. Sono in corso verifiche per stabilire le cause del rogo; al momento non si esclude l’ipotesi di un guasto di natura elettrica.