Grottolella si prepara a “Viaggiando sotto le stelle”: arte, cultura e futuro al centro dell’edizione 2025

Torna anche quest’anno Viaggiando sotto le stelle, l’atteso appuntamento estivo che trasforma il borgo di Grottolella (AV) in un palcoscenico a cielo aperto. La manifestazione – in programma il 2 agosto 2025 – si inserisce nel percorso avviato dal Comune per valorizzare i temi della restanza, dell’identità e dell’innovazione, con uno sguardo coraggioso verso il futuro.

La serata proporrà un ricco intreccio di linguaggi: installazioni artistiche, concerti, cinema, filosofia, astronomia e sapori del territorio, in un’esperienza immersiva che coinvolgerà il pubblico in ogni angolo del centro storico. Tra gli eventi di punta: il concerto dei CANTAUTORANDO con omaggi ai grandi della musica italiana e internazionale, la proiezione del cult “Ritorno al Futuro”, installazioni interattive sul tema dell’edizione 2025, stand enogastronomici, con ricette tipiche della tradizione grottolellese, e l’OSSERVAZIONE ASTRONOMICA in collaborazione con l’Osservatorio ASTRO di Atripalda.

«Viaggiando sotto le stelle non è solo una rassegna culturale: è una visione condivisa, un invito a riscoprire il senso del tempo e dello stare insieme nei luoghi che ci abitano e ci raccontano – dichiara Marianna Morante, Assessore alla Cultura del Comune di Grottolella –. In un tempo che accelera, ci prendiamo il lusso di rallentare, di pensare, di respirare cultura come bene comune».

La manifestazione è promossa dal Comune di Grottolella, con il patrocinio della Provincia di Avellino e della Regione Campania e la collaborazione di quanti da anni scommettono sul valore della partecipazione culturale come motore di crescita e coesione.